Afyonkarahisar’da kaybolan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt her yerde aranıyor

Afyonkarahisar’da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Afyonkarahisar’da kaybolan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt her yerde aranıyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:04

Sahipata Mahallesi’nde, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden 'Sokağa çıkacağım' diyerek ayrıldı.

Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt’un bulunması için çalışma başlattı.


Etiketler: #kayıp #afyonkarahisar

İlgili Haberler

Kayıp Rojin Kabaiş için aramalar sürüyor... Aileden duygusal çağrı: 'Kızımızı sağ salim bize getirin'

Kayıp Rojin Kabaiş için aramalar sürüyor... Aileden duygusal çağrı: 'Kızımızı sağ salim bize getirin'
Kayıp Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. günde

Kayıp Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 7. günde
Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi

Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler