Afyonkarahisar’da kaybolan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt her yerde aranıyor
Afyonkarahisar’da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.
Sahipata Mahallesi’nde, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden 'Sokağa çıkacağım' diyerek ayrıldı.
Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt’un bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: #kayıp #afyonkarahisar
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