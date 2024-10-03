Kayıp Rojin Kabaiş için aramalar sürüyor... Aileden duygusal çağrı: 'Kızımızı sağ salim bize getirin'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:18

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:31

Van Gölü kıyısında kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için arama çalışmaları sürerken, ailesi kızlarına kavuşabilmek umuduyla topluma çağrıda bulundu.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, kızını gören ya da nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesten yardım istediklerini belirtti. Ayrıca, Rojin’e seslenerek, "Eğer bu mesajı görüyorsan, lütfen en kısa sürede evine dön. Seni çok özledik ve senin için çok endişeleniyoruz" dedi.

TELEFONU İNCELEMEDE, ARAŞTIRMA GECİKEBİLİR

Rojin’in cep telefonunun Van Gölü sahilinde arkadaşları tarafından bulunmasının ardından cihaz, Ankara'da detaylı incelemeye alındı. Ancak telefonun şifresinin açılamaması süreci yavaşlatıyor. Baba Kabaiş, telefonun hâlâ Ankara'da inceleme altında olduğunu ve buradan çıkacak verilerin kızlarının bulunmasında kritik önemde olabileceğini belirtti.

AİLEDEN ÇAĞRI: "KIZIMIZI SAĞ SALİM BİZE GETİRİN"

Rojin’in ailesi, kızlarının kaçırılmış olma ihtimaline karşı, onu alıkoyan kişilere de seslendi. Aile, "Kızımızı kaçıran ya da bir yerde tutan birileri varsa, lütfen onu sağ salim bize geri getirin. Size söz veriyoruz, şikayetçi olmayacağız. Tek isteğimiz kızımızın güvenli bir şekilde evine dönmesi" ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama faaliyetlerine Jandarma Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları ve SAT komandoları katılıyor. Su altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramalarda, Van Gölü çevresi ve su altı detaylı olarak taranıyor. Ayrıca, bölgede bulunan kek ve su şişesi üzerindeki parmak izi ve DNA örnekleri kriminal laboratuara gönderildi.

Rojin Kabaiş’in kaybolmasıyla ilgili soruşturma titizlikle devam ederken, ailesi bir an önce kızlarına sağ salim kavuşmayı bekliyor.