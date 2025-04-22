Van'da katliam gibi kaza! Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: En az 6 ölü, 8 yaralı...
Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre feci kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI...
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
VAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Van Valisi Ozan Balcı olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise yaralandığını söyledi. Vali Balcı, 4 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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