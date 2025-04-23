Hatay'da freni arızalanan kamyon mesire alanına düştü: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 08:57

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:24

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Bucağı yolunda dün saat 17.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Hasan Y. yönetimindeki kamyon, fren sisteminin arızalanması sonucu Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanındaki ağaçlığa düştü. Kontrolden çıkan kamyon, bölgede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, Mehmet Çakrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Çakrak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan şoför ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yürüyüş parkurunda bulunan kalabalığın üzerine düşmemesinin olası bir faciayı önlediği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.