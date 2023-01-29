Son Dakika: İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Van'dan da hissedildi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü İran olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van'dan da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:46
Son Dakika: İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Van'dan da hissedildi
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AFAD verilerine göre merkez üssü İran olan 5.8 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu iki depremin ardından 1 saat arayla 3.7 büyüklüğünde 2 deprem  yaşandı.

AFAD'ın son verilerine göre, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 06.48'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

 

İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedilmişti.


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