Afyonkarahisar'da korkutan deprem: Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:27

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:27

Kentte dün gece 03.14’de merkez üssü Sinanpaşa ilçesine bağlı boyalı köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem büyük paniğe neden oldu.

Depremden dolayı birçok vatandaş geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Besihanelerin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı ise görenleri ürküttü.

HAYVANLAR ÜRKTÜ

Deprem anında yerde yatan büyükbaş hayvanlar sarsıntı başlar başlamaz ayağa kalkarak sağa sola koşturmaya başlıyor. Bazı hayvanlar ise bulundukları yerlerden çıkmaya çalışıyor.

Bir marketin güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde ise deprem anında raflardaki birçok ürünün yere düştüğü görülüyor.

Öte yandan, deprem dolayısıyla öğrenci yurtları da boşalırken birçok öğrenci depremden dolayı yurda girmeye korkarak geceyi yurt bahçesinde geçirdi.