Övgün Ahmet Ercan'dan Afyonkarahisar'daki deprem sonrası '7.2' uyarısı!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:19

Güncelleme: 13.10.2024 - 09:19

Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

AHMET ERCAN’DAN KORKUTAN UYARI

Yaşanan sarsıntı sonrası Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Prof. Dr. Ercan, söz konusu depremin önemli olduğunu ve farklı depremlere gebe niteliği taşıdığını belirtti.

Ercan'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Afyon-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14 deki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar, kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı."