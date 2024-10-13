AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da korkutan deprem

AFAD, Afyonkarahisar'ın Merkez bölgesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Buna göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak aktarıldı.

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da korkutan deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 03:22

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03:14'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.26 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #deprem #afad #afyonkarahisar

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