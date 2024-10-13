AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da korkutan deprem
AFAD, Afyonkarahisar'ın Merkez bölgesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Buna göre, depremin büyüklüğü 4.4 olarak aktarıldı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03:14'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.26 km olarak açıklandı.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-10-13
Saat:03:14:31 TSİ
Enlem:38.79306 N
Boylam:30.43944 E
Derinlik:10.26 km
Detay:https://t.co/p468ghFZuQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #afad #afyonkarahisar
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- CHP kurmayları, anketteki oylarını değerlendirdi
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- AKP'li belediye camileri devrediyor
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Ne yediğimiz belli değil