Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 11:48
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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M.A. (40) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki M.G. (59) D.G. (54) H.A. (31) A.A. (11) ve E.A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü M.A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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