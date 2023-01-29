Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
M.A. (40) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.G. (59) D.G. (54) H.A. (31) A.A. (11) ve E.A. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü M.A., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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