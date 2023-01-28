Muğla'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da, ağaca çarpan otomobildeki Esma Karatop (80) öldü, sürücü Yüksel Karatop (48) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:44
Muğla'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda, dün saat 23.00 sıralarında Sarıgerme yönüne giden Yüksel Karatop yönetimindeki 48 AFK 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı.

Kazada sürücü Karatop ile yanındaki Esma Karatop yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Karatop doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Karatop'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


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