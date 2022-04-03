Afyonkarahisar'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Nisan'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmuş, araçta yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirilmişti. Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alınmıştı.
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