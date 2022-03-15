Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesör hakkında idari işlem başlatıldı
Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Bolvadin'de izinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesör hakkında idari işlem başlatıldığı duyuruldu.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Üniversite yönetiminden konu üzerine açıklama geldi. AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitenin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almasının, büyük bir aile olan kurumun her bir ferdini derinden üzdüğü vurgulanan açıklamada, "Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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