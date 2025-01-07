Afyonkarahisar’da TIR devrildi... Sürücü yaralandı!

Afyonkarahisar’da gübre yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar’da TIR devrildi... Sürücü yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:38

Kaza, Emirdağ ilçesi Hamzahacılı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 06 BJJ 860 plakalı tarım gübresi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #TIR

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