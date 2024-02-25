Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yurttaş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:13
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yurttaş hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu H.Z.M. yönetimindeki 03 MA 1329 plakalı motosiklet, Nuribey kavşağında A.M. idaresindeki 27 C 2982 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Z.M. ile motosikletteki S.Y. ağır yaralandı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Z.M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan S.Y'nin kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.


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