Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:09
Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kaza, Hatay'ın Arsuz-Samandağ sahil yolu Şahlankaya mevkiinde meydana geldi. Yaşar K. idaresindeki 31 Y 3534 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma uçtu.

Yaklaşık 50 metre yuvarlanarak durabilen otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 şahıs, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta bulunan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi de morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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