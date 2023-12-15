Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu... 6 gözaltı!
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler; il merkezi, Sultandağı ve Sandıklı'da belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda; bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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