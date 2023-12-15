Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu... 6 gözaltı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:13

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:13

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler; il merkezi, Sultandağı ve Sandıklı'da belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda; bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.