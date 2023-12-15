Adana'da uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramada şahısların üzerinden 11 pakette satışa hazır halde toplam 510 gram esrar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:10
Adana'da uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
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İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Yusuf Baba A., Hakan L. ve Şahin O.’yu uyuşturucu satarken yakaladı.

Yapılan aramada şahısların üzerinden 11 pakette satışa hazır halde toplam 510 gram esrar, 3 pakette 4.77 gram bonzai, 2 pakette 2.10 gram kokain, 104 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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