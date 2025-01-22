Samsun'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:29

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:29

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Z.M.D'ye (50) ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlının aracı ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve 12 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.