Samsun'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:29

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Z.M.D'ye (50) ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlının aracı ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve 12 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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