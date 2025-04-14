Afyonkarahisar'da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Afyonkarahisar’da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen kadını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Afyonkarahisar'da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:41

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Şerife Karataş ile sokak ortasında tartıştı.

KATLETTİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., Şerife Karataş’a tabancayla ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler silahla yaralanan karı kocayı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Şerife Karataş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken E.S.’nin ise müdahalenin ardından entübe edildiği belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kadın cinayeti

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