Malatya'da erkek vahşeti: 8 aylık hamile eşini tabancayla katletti!
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 22 yaşındaki 8 aylık hamile kadın, eşi tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Hekimhan’ın Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, A.K. (25) isimli erkek, tartıştığı 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay’a tabanca ile ateş açtı.
Kafasından vurulan genç kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Hamile eşini öldüren A.K. gözaltına alınırken, kadının cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #kadın cinayeti
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