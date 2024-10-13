Afyonkarahisar'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Afyonkarahisar gece saatlerinde 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Aynı fayda üç gün arayla iki şiddetli deprem gerçekleşirken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili değerlendirme geldi.

Afyonkarahisar'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:53

Afyonkarahisar üç gün içinde ikinci kez sallandı. AFAD'ın verilerine göre gece 03.14'te, 4.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Üç gün önce de yine Afyonkarahisar merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından bölge halkı tedirgin oldu. Gözler deprem bilimcilerin yorumlarına çevrildi.

NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremiyle ilgili "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4,4 sığ bir deprem oldu. Bölge Anadolu Levhasının D ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile B Anadolu’nun K-G gerime rejimi arasında bir geçiş zonu. İki sistemin de etkisi var. Deprem Akşehir-Afyon Graben sisteminde" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #afyonkarahisar #deprem #Prof. Dr. Naci Görür #Naci Görür

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