Kayseri'de dehşet: Kardeşini bıçakladı!
Kayseri'de S.A., tartıştığı kardeşi M.A.'yı bıçakla yaraladı. Polis, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada S.A., cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi M.A.'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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