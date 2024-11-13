Ağabeyini yakarak öldürmüştü... Ağır yaralanan kardeş de hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:02

Güncelleme: 13.11.2024 - 14:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marketi benzin dökerek ateşe verip ağabeyinin ölümüne, kendisiyle birlikte 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Erkan Sekmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Erkan Sekmen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren Hakan Sekmen'in, bugün memleketi Ordu'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şüpheli Erkan Sekmen ile ağabeyi Hakan Sekmen'in inşaat işi yaptığı ve Erkan Sekmen'in alacak meselesinden dolayı olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden diğer 4 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketi işleten Hakan Sekmen (49) ile Erkan Sekmen (47) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Sekmen yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe vermişti.

Çıkan yangında Hakan Sekmen hayatını kaybetmiş, işletmedeki oğulları Y.H.S. (15), Y.E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44), market çalışanı S.U. (24) ile Erkan Sekmen yaralanmıştı.