İstanbul'da 'miras' cinayeti: Ağabeyini çekiçle katletti!
İstanbul Bahçelievler'de ağabeyini evde ölü bulduğunu söyleyerek polise ihbarda bulunan Harun Can emniyetteki sorgusunda ağabeyini miras yüzünden çekiçle öldürdüğünü itiraf etti. Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi.
Harun Can (39) sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ı (45) ölü olarak bulduğunu söyledi.
Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Polis merkezine götürülen Harun Can, abisini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü ve cinayeti de Kayseri'deki babalarında kalan tarla yüzünden işlediğini itiraf etti.
Miras yüzünden abisinin kafasına vurarak öldüren Harun Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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