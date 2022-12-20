Ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağaç kestiği sırada dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan düşen Nail Avcı (42), yaşamını yitirdi.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 16:40
Ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü
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Manavgat'a bağlı Yukarı Işıklar Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında ağaç kesen Nail Avcı, bastığı kaya parçasının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Avcı'nın bulunduğu bölgeyi dron ile tespit edebildi. 70 metrelik uçurumdan inen ekipler, ulaştıkları Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nail Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından alınarak, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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