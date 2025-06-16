Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Olay, Gümüşkavak Mahallesi'nde bulunan ağaçlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçenler ağaca iple asılı halde bir şahıs gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.