Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:31

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:31

Artvin Yusufeli'de Bahçeli köyü Bavut mezrasında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Mezrada bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.