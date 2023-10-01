Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Artvin Yusufeli'de Bahçeli köyü Bavut mezrasında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Mezrada bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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