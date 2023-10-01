Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:31
Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
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Artvin Yusufeli'de Bahçeli köyü Bavut mezrasında yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Mezrada bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.


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Artvin Yangın yıldırım düşmesi

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