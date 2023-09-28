Son Dakika: AFAD'dan son dakika açıklaması: Sel, yıldırım, su baskını...

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:20

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

CADDELER SUYLA KAPLANDI

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir işyerinin önünde su birikintisi oluştu. İşyerini su basmaması için yurttaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

Kuvvetli yağış Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi'de de ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı, mahsur kalma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgede sevk edildiği belirtildi.

OTOMOBİLLER SUYA GÖMÜLDÜ

Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlendi. Başakşehir'de bazı sürücüler suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller de tamamen suya gömüldü.

TRAMVAYI SU BASTI

Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.

Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı. Araçlar, suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sağanak nedeniyle yolları su basarken araçlar mahsur kaldı.

İkitelli'de yağış nedeniyle su basan yolda bir moto kurye sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen kişiye yoldan geçen bir vatandaş yardım etti. Kurye, vatandaşın yardımıyla kurtulurken motosiklet suya kapıldı.

Yağış Anadolu Yakası'nda Kavacık ve Çekmeköy'de de etkili oluyor.

Sağanak yağışa ilişkin AFAD, cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. AFAD'ın gönderdiğ uyarı mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, uyarıda bulundu.

Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.