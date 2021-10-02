Ağaçların kesildiği İstanbul Havalimanı arazisi, 'orman’ olarak gösterilmeye devam edildi

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

TBMM İklim Değişikliği, Kuraklık Krizi ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonu üyesi CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Ormanlarımız yangın, kuraklık, işgal ve yapılaşma tehdidi ve baskısı altında. Orman özelliğini kaybeden, üzerine binalar dikilen alanlar bile envanterde hâlâ orman olarak görünüyor. İstanbul Havaalanı arazisi hâlâ orman olarak görünüyor” diye konuştu.



TBMM İklim Değişikliği, Kuraklık Krizi ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması Araştırma Komisyonu üyesi CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) açıkladığı orman varlığı ve envanterine ilişkin bilgilerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Türkiye’de ormanlarla ilgili verilerin yıllık olarak toplanmadığını kaydeden Bakırlıoğlu, “Tüm Türkiye ormanlarının envanteri 10 yıl gibi bir sürede tamamlanmaktadır. En son veriler 2010-2015 dönemine ait. Bu durum, Sayıştay raporunda da belirtildiği üzere Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanteri’nin bulunmadığından kaynaklanıyor. Örneğin orman alanı dışına çıkmış alanlar hâlâ orman olarak görünüyor. İstanbul Havaalanı bunun en bariz örneği” dedi.

Bir sonraki güncellemeye kadar havaalanı arazisinin orman olarak görünmeye devam edeceğini belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, Orman Genel Müdürü’ne ‘Havaalanı arazisi, kayıtlarınızda hâlâ orman alanı mıdır’ diye sordum. Genel müdür hukuken bu alanların orman olduğunu belirtti. 7 bin hektarlık orman alanına havaalanı inşa edilmiş, 13 milyon ağaç kesilmiş, ortada ne orman kalmış ne ağaç kalmış ama devletin kayıtlarında hâlâ orman olarak görünüyor. Her yıl yapılan açıklamalarda orman varlığımız arttı deniyor. Bu çok ciddi bir çelişki. OGM, en kısa zamanda ulusal orman envanterini, uluslararası normlara uygun olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaşmalıdır.”