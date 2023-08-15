Ağır hasarlı 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Şair Şevket Mahallesi’nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için bugün yıkım çalışması başlatıldı.
Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir süre sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı.
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