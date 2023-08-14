Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 14 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:18
Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 08.05'de İzmir körfezinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak İzmir Körfezi gösterdi

14 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 08:52:21   -.-  2.0  -.-   SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)                         

 08:25:55  -.-  2.0  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                        

 08:18:55  -.-  1.2  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                             

 08:17:25  -.-  2.2  -.-   CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA)                        

 08:05:38  -.-  3.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       

 07:55:03  -.-  1.4  -.-   YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)                        

 07:31:34  -.-  2.0  -.-   BELEN (HATAY)                                    

 06:59:28  -.-  2.6  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                           

 06:09:33  -.-  2.3  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

 06:06:42  -.-  2.1  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       

 05:51:30  -.-  1.9  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

 05:49:50  -.-  1.7  -.-   GEYRE-KARACASU (AYDIN)                           

 05:48:56  -.-  1.5  -.-   HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

 05:27:45  -.-  1.9  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                               

 05:22:13  -.-  1.7  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

 05:13:22  -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

 05:13:21  -.-  1.6  -.-   AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                      

 04:55:09  -.-  1.4  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

 04:53:30  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                          

 04:45:18  -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

 04:32:11  -.-  1.7  -.-   IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

 04:31:13  -.-  2.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

 04:04:33   -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

 03:56:40   -.-  1.6  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                    

 03:46:07   -.-  1.5  -.-   KURUDERE-SARIZ (KAYSERI)                         

 03:06:20  -.-  1.8  -.-   SEHRIBAN-BALA (ANKARA)                           

 03:04:35  -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 02:53:02   -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

 02:33:46  -.-  1.7  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

 02:30:35 -.-  1.3  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

 02:29:36  -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

 02:24:47   -.-  1.5  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 02:20:59   -.-  1.3  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

 01:57:52   -.-  1.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     

 01:40:53  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

 01:38:56   -.-  1.8  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

 01:28:01  -.-  1.8  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

 01:22:07   -.-  2.2  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                           

 01:18:21  -.-  2.4  -.-   YENIKARAKOY-(DUZCE)                              

 01:14:51  -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

 00:42:53  -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

 00:37:44  -.-  1.5  -.-   YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN)                          

 00:32:43   -.-  1.3  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 00:29:05  -.-  2.4  -.-   BALTAS-VARTO (MUS)                               

 00:22:42   -.-  1.7  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         


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