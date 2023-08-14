Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:18

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:50

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 08.05'de İzmir körfezinde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak İzmir Körfezi gösterdi

14 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:52:21 -.- 2.0 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)

08:25:55 -.- 2.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

08:18:55 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)

08:17:25 -.- 2.2 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA)

08:05:38 -.- 3.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

07:55:03 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)

07:31:34 -.- 2.0 -.- BELEN (HATAY)

06:59:28 -.- 2.6 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)

06:09:33 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:06:42 -.- 2.1 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

05:51:30 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU)

05:49:50 -.- 1.7 -.- GEYRE-KARACASU (AYDIN)

05:48:56 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:27:45 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

05:22:13 -.- 1.7 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:13:22 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:13:21 -.- 1.6 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA)

04:55:09 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:53:30 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

04:45:18 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:32:11 -.- 1.7 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:31:13 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:04:33 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:56:40 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

03:46:07 -.- 1.5 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI)

03:06:20 -.- 1.8 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA)

03:04:35 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:53:02 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:33:46 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:30:35 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:29:36 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

02:24:47 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:20:59 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:57:52 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

01:40:53 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

01:38:56 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

01:28:01 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:22:07 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

01:18:21 -.- 2.4 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

01:14:51 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

00:42:53 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:37:44 -.- 1.5 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN)

00:32:43 -.- 1.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:29:05 -.- 2.4 -.- BALTAS-VARTO (MUS)

00:22:42 -.- 1.7 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)