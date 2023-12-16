Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:58

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü.

Evde hasar oluşurken, çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.