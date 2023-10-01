Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı bina çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Malatya'da Cirikpınar Mahallesi'nde 2 katlı bina öğle saatlerinde çöktü.
İhbarla olay yerine, arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.
Yıkılan binanın yanındaki otoparkta çalışan Basri Polat, binadan önce bir ses geldiğini ardından çöktüğünü söyledi.
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