Depremden korkanlar kenti terk etti, hayvanlar mamasız kaldı
Adana'nın özellikle kuzey bölgelerindeki mahalleler deprem korkusu ile boşalınca, sokak hayvanları yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, "Bizim gibi birkaç dernek ve belediyeler besleme yapmaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Adana'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.
Bazıları çadır ve yurtlara yerleşirken, bazıları da yayla evine ya da yazlığa sığındı.
Birçok mahallenin boşalması ile sokak hayvanları da yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı.
"BELEDİYELERDEN DAHA FAZLA DUYARLILIK BEKLİYORUZ"
KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, "Özellikle kentin kuzeyindeki semtlerde çoğu apartman neredeyse boşalmış durumda. Bu bölgelerde mahallelinin beslediği sokak hayvanları, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizim gibi birkaç dernek ve belediyeler besleme yapmaya çalışıyor ancak yetersiz kalıyor. Bu konuda belediyelerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.
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