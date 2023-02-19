Kahramanmaraş depremlerinde sadece insanlar değil hayvanlar da kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkılırken, 40 binden fazla insan öldü. 11 ilde yıkıcı etkisi olan depremde, hayvanların enkazdan kurtarılma ve kurtarıldıktan sonraki anları görüntülendi. İşte afet bölgesinde kurtarılan hayvanların görüntüleri...
- Gaziantep, Şehitkamil
- Diyarbakır, Yenişehir
- Gaziantep, Nurdağı
- Diyarbakır, Bağlar
- Hatay
- Hatay, Antakya
- Hatay, Antakya
- Hatay, Antakya
- Hatay
Fotoğraflar: AA, DHA ve İHA.
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