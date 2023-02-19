Kahramanmaraş depremlerinde sadece insanlar değil hayvanlar da kurtarıldı

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2023 Pazar, 10:00
<p>Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkılırken, 40 binden fazla insan öldü. 11 ilde yıkıcı etkisi olan depremde, hayvanların enkazdan kurtarılma ve kurtarıldıktan sonraki anları görüntülendi. İşte afet bölgesinde kurtarılan hayvanların görüntüleri... </p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">- Gaziantep, Şehitkamil</p>

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkılırken, 40 binden fazla insan öldü. 11 ilde yıkıcı etkisi olan depremde, hayvanların enkazdan kurtarılma ve kurtarıldıktan sonraki anları görüntülendi. İşte afet bölgesinde kurtarılan hayvanların görüntüleri... 

- Gaziantep, Şehitkamil

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">- Diyarbakır, Yenişehir</p>

- Diyarbakır, Yenişehir

<p>- Gaziantep, Nurdağı</p>

- Gaziantep, Nurdağı

<p>- Diyarbakır, Bağlar</p>

- Diyarbakır, Bağlar

<p>- Hatay</p>

- Hatay

<p>- Hatay, Antakya</p>

- Hatay, Antakya

<p>- Hatay, Antakya</p>

- Hatay, Antakya

<p>- Hatay, Antakya</p>

- Hatay, Antakya

<p>- Hatay</p> <p>Fotoğraflar: AA, DHA ve İHA.</p>

- Hatay

Fotoğraflar: AA, DHA ve İHA.

Kedi Köpek Kahramanmaraş depremi enkaz

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