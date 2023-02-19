Kahramanmaraş depremlerinde sadece insanlar değil hayvanlar da kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yıkılırken, 40 binden fazla insan öldü. 11 ilde yıkıcı etkisi olan depremde, hayvanların enkazdan kurtarılma ve kurtarıldıktan sonraki anları görüntülendi. İşte afet bölgesinde kurtarılan hayvanların görüntüleri...

- Gaziantep, Şehitkamil