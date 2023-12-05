Ağır hasarlı binanın 6. katına çıktı... Pencerede oturdu

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın 6’ıncı katına çıkan şahıs polisi alarma geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:10
Ağır hasarlı binanın 6. katına çıktı... Pencerede oturdu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi’nde depremlerde aldığı hasar sonrası boşaltılan bir binanın 6’ıncı katında pencerenin kenarında oturan bir şahsı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken isminin F.K. olduğu öğrenilen gencin aşağı düşme ihtimaline karşın minder açıldı.

Sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği olayda polis ekipleri F.K. ile iletişime geçerek bulunduğu yerden aşağı inmesi için uzun bir süre dil döktü.

Şahıs yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında bulunduğu yerden aşağı indirildi.

F.K. önce hastaneye daha sonra polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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