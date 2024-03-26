Ağır yaralı hastaneye kaldırılmışlardı... Acı haber geldi!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:24

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:24

Mudurnu-Bolu karayolunda Feruz köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Mudurnu istikametinde seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Feruz köyü mevkiinde şarampole uçtu.

Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan sürücü, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.