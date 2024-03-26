Konya'da feci kaza... TIR’lar birbirine girdi!

Konya'nın 4 TIR’ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:27
Konya'da feci kaza... TIR’lar birbirine girdi!
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Konya’nın Akşehir ilçesinde Hakan Karapınar idaresindeki 42 AGK 715 plakalı TIR, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki 01 ASV 343 plakalı TIR’a çarptı.

Ardından Semih Çapraz idaresindeki 10 AIY 433 plakalı TIR, Karapınar idaresindeki TIR'a, Nedim Kılıç yönetimindeki 16 Y 0358 plakalı TIR da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı TIR'a çarptı.

Kazada sürücü Nedim Kılıç, TIR'ın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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