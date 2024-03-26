Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı

Bolu'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:43
Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı
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Kartalkaya ışıklı kavşakta, E.U. idaresindeki 06 BDB 361 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 14 AS 187 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 06 DAF 34 plakalı tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüleri ile 06 BDB 361 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


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