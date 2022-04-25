Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:09

22 Nisan günü Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, burada masa tenisi oynadı. Erdoğanın tenis raketini tutuş biçimi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada kullanıcıları, "Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı sık sık tenis oynuyor", "Böyle tutunca da sürekli kazanıyormuş", "Yerli ve milli tutuş" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da Erdoğan'a tenis göndermesinde bulundu.

Tenis oynarken çekilmiş bir videosunu paylaşan Ağıralioğlu, "Raket tutmayı bilen herkesle maça varım" diye yazdı. Ağıralioğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.