Ünlü raket Manolo Santana yaşamını yitirdi

12 Aralık 2021 Pazar, 09:59

Tenis dünyasında büyük üzüntüye yol açan habere göre İspanyol tenis efsanesi Manolo Santana, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Real Madrid kulübü duyurdu. Haber Global'in edindiği bilgiye göre 4 kez Grand Slam turnuvası kazanan Manolo, Wimbledon'ı kazanan ilk İspanyol olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Real Madrid kulübü ünlü sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Santana, tutkulu bir Real Madrid taraftarıydı.