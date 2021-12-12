Ünlü raket Manolo Santana yaşamını yitirdi

Tenisin en büyük yıldızlarından ve Wimbledon'ı kazanan ilk İspanyol olan ünlü raket Manolo Santana 83 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 09:59
Ünlü raket Manolo Santana yaşamını yitirdi
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Tenis dünyasında büyük üzüntüye yol açan habere göre İspanyol tenis efsanesi Manolo Santana, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Real Madrid kulübü duyurdu. Haber Global'in edindiği bilgiye göre 4 kez Grand Slam turnuvası kazanan Manolo, Wimbledon'ı kazanan ilk İspanyol olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Real Madrid kulübü ünlü sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Santana, tutkulu bir Real Madrid taraftarıydı. 


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