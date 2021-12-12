Ünlü raket Manolo Santana yaşamını yitirdi
Tenisin en büyük yıldızlarından ve Wimbledon'ı kazanan ilk İspanyol olan ünlü raket Manolo Santana 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Tenis dünyasında büyük üzüntüye yol açan habere göre İspanyol tenis efsanesi Manolo Santana, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Real Madrid kulübü duyurdu. Haber Global'in edindiği bilgiye göre 4 kez Grand Slam turnuvası kazanan Manolo, Wimbledon'ı kazanan ilk İspanyol olarak adını tarihe yazdırmıştı.
Real Madrid kulübü ünlü sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Santana, tutkulu bir Real Madrid taraftarıydı.
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