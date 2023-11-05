TÜRKŞEKER 115 işçi alımı ne zaman başlayacak? TÜRKŞEKER 115 işçi alımı başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:07

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, TÜRKŞEKER 115 işçi alımı ne zaman başlayacak? TÜRKŞEKER 115 işçi alımı başvuru şartlartı neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

TÜRKŞEKER ALINACAK İŞÇİLER

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 22

Makine Teknisyeni 19

Metal Teknolojisi Teknisyeni 19

Elektrik Teknisyeni 18

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 14

Montaj-Kaynak İşçisi 4

Torna Freze ve CNC İşçisi 4

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3

DökümTeknisyeni 3

Atölye İşçisi 3

Kalite Kontrol İşçisi 2

Vinç Operatörü 2