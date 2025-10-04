Ağrı 1970 Spor'un takım otobüsü, alt geçide sıkıştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 12:26:00
DHA
Erciyes 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye gelen Ağrı 1970 Spor’un takım otobüsü, antrenman dönüşünde altgeçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi’ndeki altgeçitte akşam saatlerinde panik yaratan bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Erciyes 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye gelen Ağrı 1970 Spor’un oyuncuları, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı. Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, altgeçide sıkıştı.

Otobüsteki oyuncular ve kafile başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüs ise lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

