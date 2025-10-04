Diyarbakır’da korkunç kaza... 1 kişi feci şekilde can verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 12:03:00
DHA
Diyarbakır'da kaldırıma çarparak alev alan otomobilde yaralanan ve vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Bircan Turan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda 14 Eylül gecesi feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Bircan Turan (46), 2 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor.

