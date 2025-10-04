AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... İstanbul Fatih'te bir bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi!
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk halde bulunan bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkazda arama çalışması başlatıldı.
4.10.2025 11:21:00
Güncellenme:
DHA
İlgili Konular: #İstanbul #çökme #Metruk bina