4.10.2025 11:21:00
DHA
Son dakika... İstanbul Fatih'te bir bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk halde bulunan bir bina çöktü. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkazda arama çalışması başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

