Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ağrı'da hayat dondu... Termometreler eksi 23 dereceyi gördü!

Ağrı'da hayat dondu... Termometreler eksi 23 dereceyi gördü!

21.01.2026 15:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ağrı'da hayat dondu... Termometreler eksi 23 dereceyi gördü!

Ağrı’da hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü. Kentteki süs havuzları dondu. Bazı sürücüler, araçlarını naylon ve brandalarla sararken, binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı.

Ağrı'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre; gece Ağrı merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü.

Image

Kent merkezinde iş yerlerinin önünde bulunan süs havuzları tamamen buz tuttu. Binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreyi geçti.

Image

Yüksek binalarda kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşı şeritlerle binaların etrafında güvenlik önlemi alındı.

Çatılardan sızan suların donmasıyla kaldırımlar ve yol kenarlarındaki çöp kovaları tamamen buzla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarını branda ve naylonlarla sardı.

Image

Meteoroloji verilerine göre; dün gece Ağrı kent merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez -23,0, Diyadin -17,3, Doğubayazıt -14,2, Eleşkirt -16,3, Hamur -22,1, Patnos -21,1, Taşlıçay -21,4, Tutak -24,8.

İlgili Konular: #Ağrı #Sıcaklık #soğuk hava

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Sıcaklıklar artacak mı?
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Sıcaklıklar artacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son yayınladığı 21 Ocak raporuyla İstanbullulara derin bir nefes aldırdı. Günlerdir şehri etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, yerini ılık ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor.
Meteoroloji açıkladı: 21 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 21 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarih verip, uyardı: Bu illere yoğun kar yağışı geliyor!
Meteoroloji tarih verip, uyardı: Bu illere yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.