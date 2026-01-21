Ağrı'da hayat dondu... Termometreler eksi 23 dereceyi gördü!

Ağrı'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre; gece Ağrı merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü.

Kent merkezinde iş yerlerinin önünde bulunan süs havuzları tamamen buz tuttu. Binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreyi geçti.

Yüksek binalarda kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşı şeritlerle binaların etrafında güvenlik önlemi alındı.

Çatılardan sızan suların donmasıyla kaldırımlar ve yol kenarlarındaki çöp kovaları tamamen buzla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarını branda ve naylonlarla sardı.

Meteoroloji verilerine göre; dün gece Ağrı kent merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez -23,0, Diyadin -17,3, Doğubayazıt -14,2, Eleşkirt -16,3, Hamur -22,1, Patnos -21,1, Taşlıçay -21,4, Tutak -24,8.