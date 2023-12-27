Antalya'da Alman turistin feci ölümü: Fotoğraf çekerken 50 metreden yere çakıldı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gezmeye gittiği Köprülü Kanyon'da fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Alman turist yaklaşık 50 metrelik kanyondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Tho Willienborg isimli Alman turist, Karabük Mahallesi Köprülü Kanyon’a gezmeye gitti.
50-55 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü'ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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