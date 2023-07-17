Ağrı Dağı'nda sel suları dev kayaları sürükledi!

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları dev kayaları sürükledi.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:46
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı'ndaki buzullar erime başladı.

Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi. O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi.

Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek canlarını zor kurtardıklarını söyledi.


Ağrı Dağı sel kayalar kaya

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