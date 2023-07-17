Ağrı Dağı'nda sel suları dev kayaları sürükledi!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:46

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:49

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı'ndaki buzullar erime başladı.

Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi. O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi.

Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek canlarını zor kurtardıklarını söyledi.