Ağrı Dağı'nda sel suları dev kayaları sürükledi!
Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları dev kayaları sürükledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ile Ağrı Dağı'ndaki buzullar erime başladı.
Buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükledi. O anlar, bölgede kamp yapan dağcılar tarafından görüntülendi.
Dağcılardan Hasan Kotan, büyük bir gürültü ile sel sularının aktığını belirterek canlarını zor kurtardıklarını söyledi.
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