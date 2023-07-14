Kayalıklarda mahsur kalan Alman dağcılar kurtarıldı

Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış yaparken 200 metre yükseklikte kayalıklarda asılı kalan Alman dağcılar ekipler tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:08
Kayalıklarda mahsur kalan Alman dağcılar kurtarıldı
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Demirkazık dağı Cımbar Vadisi Arpalık Mevkiinde Alman Dağcılar Christopher Schröder (33) ve Lina Palmer (30) tırmanış yaptıkları esnada ip sıkışması sonucu 200 metrede kayalıklarda mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sivil dağcılar sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler; dağcıları mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtardı.


kayalık kaya

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