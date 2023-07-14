Eski halini unutun... Serenay Sarıkaya 'Avukat Leyla' rolü için saçlarını kısacık kestirdi
Yoğun iş temposuna başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Sarıkaya, yeni imajını da sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isim, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı Netflix dizisinde Avukat Leyla karakterine hayat verecek.
Aile dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı.
Oyuncu proje öncesi uzun saçlarını kısacık kestirdi.
YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
Tatil dönüşü yeni proje hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, saçlarını kestirerek imaj değiştirdi.
Uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.
YENİ DİZİSİNDE AVUKAT LEYLA OLACAK
Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.
Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı.
Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.
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